西武鉄道によりますと、西武池袋線で架線点検を行ったため、西武池袋線の池袋と所沢の間と、西武豊島線の練馬と豊島園の間で運転を見合わせていましたが、午後4時40分ごろ、いずれも運転を再開しました。西武有楽町線の小竹向原と練馬の間は、引き続き運転を見合わせています。