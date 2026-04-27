BANDAI SPIRITSが提供する「一番くじ」が、9月30日から「一番くじ〈トイ・ストーリー〉〜Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）〜」を「一番くじONLINE」にて発売すると発表しました。ディズニーの人気シリーズ「トイ・ストーリー」から、第1作のヴィランであるシド・フィリップスの“ミュータント・トイ”たちを期待させるラインナップが、Xで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】第1