ハハハハ、やったぜ！「トイ・ストーリー」シドの魔改造おもちゃが一番くじに？

BANDAI SPIRITSが提供する「一番くじ」が、9月30日から「一番くじ〈トイ・ストーリー〉〜Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）〜」を「一番くじONLINE」にて発売すると発表しました。

ディズニーの人気シリーズ「トイ・ストーリー」から、第1作のヴィランであるシド・フィリップスの“ミュータント・トイ”たちを期待させるラインナップが、Xで話題を集めています。

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第1作「トイ・ストーリー」に登場したシドは、「おもちゃ殺し」の異名を持つ凶悪な少年。

そんな彼が作中で生み出したのが、赤ちゃんの頭に金属の多脚を備えた「ベビーフェイス」をはじめとする魔改造おもちゃ「ミュータント・トイ」たちです。

ほかにもバービーの足に釣り竿を合体させた「レッグス」や、スケボーに上半身だけを釘打ちされた「ローラーボブ」など。彼らが登場する終盤のシーンに、軽いトラウマを覚えた人もいるはず。

そんなシドの「ミュータント・トイ」たちが、まさかの一番くじ化を果たすかもしれないとあって、X上では「シドの部屋の魑魅魍魎…！！」「ホラー路線のグッズ嬉しい」「誰が予想できただろうか……」といった喜びの反応が寄せられています。

「ミュータント・トイ」たちは見た目こそ怖いですが、心は善良。ファンは少なくないようです。

「一番くじ」公式Xアカウントが投稿した画像には、上述した「ベビーフェイス」「レッグス」「ローラーボブ」のほか、「ハンド・イン・ザ・ボックス」「ジングル・ジョー」「ウォーキング・カー」らの姿も見えます。

誰がどんな形でグッズ化されるかは、現時点では不明。続報が待たれます。

副題が少し不安を掻き立てる「一番くじ 〈トイ・ストーリー〉〜Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）〜」は、9月30日より「一番くじONLINE」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売予定。価格は1回880円（税込）となっています。

〈参考・引用〉

一番くじ公式X（BANDAI SPIRITS）

「一番くじ 〈トイ・ストーリー〉〜Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）〜」公式HP

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042708.html