今年もツバメが子育てのシーズンを迎え、大分市の道の駅でも巣作りやエサ探しのために親鳥が飛び回っています。 【写真を見る】春の使者ツバメ道の駅で巣づくり乱舞「掃除が大変」店員も温かく見守る大分 （成迫主馬記者）「こちらの施設では天井を見ると、いたるところにツバメの巣がつくられています」 大分市のななせダム近くにある「道の駅のつはる」。軒先には今年もたくさんのツバメの巣が作られています。