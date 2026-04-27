フレッシュネスバーガーが２７日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。楽天モバイル最強パーク宮城内で販売したホットドッグについて謝罪し、販売を休止すると発表した。「【お詫び】」として「楽天モバイル最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現場対応の見