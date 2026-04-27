「財産をできるだけ非課税で子どもに残したい」と考える人は多いのではないでしょうか。相続税対策として知られているのが、墓地や仏壇・仏具の生前購入です。 しかし、両親が「金だから値上がりする」と、500万円ほどの18金製の仏鈴（おりん）など、金でできた仏具を購入した場合、本当に非課税となるのでしょうか。本記事では、仏具と相続税の関係について、国税庁の規定をもとに解説します。 仏具や墓地は原則と