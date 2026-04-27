日本新聞協会は、家族や友達と一緒に新聞記事を読んで話し合い、意見や感想を応募する第１７回「いっしょに読もう！新聞コンクール」を開催する。小中高生と高専生が対象で、９月８日必着。１２月に表彰式がある。昨年９月８日〜今年９月７日の新聞記事を選び（１）記事を選んだ理由と、感想や意見（２）記事について家族や友達に聞いたり話し合ったりした内容（３）話し合った後の自分の意見や提言─を、応募用紙に記入する。