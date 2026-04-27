ドラえもんの「月刊コロコロコミック」での掲載が終了したというニュースが話題になった。4月15日に発売された「コロコロコミック」5月号の掲載回末尾に、「「藤子・F・不二雄名作劇場ドラえもん」は今月号で最終回となります」と告知されていたのである。じつに49年間にもわたる同誌への掲載が幕を閉じることになる。 参考：稲田豊史に聞くAI時代の読書事情「読書好きの『閉じっぷり』が、読まない人との断絶を生んでい