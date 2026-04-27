旭山動物園でライオンの写真を撮っている小学生写真家のアラタくん（11歳）。ライオンを撮影する姿と現像した迫力満点のライオンの写真を収めた動画が、31.5万回再生を超える反響を呼び、「師匠とひそかに呼びたい」「光の扱い方がお見事ですね！」「鳥肌が立ちました！」などとコメントが寄せられた。アラタくんが写真を始めたきっかけや写真家としての活動について、お父さんに話を聞いた。【写真】小学生とは思えない！真正面