黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』より、国会議員・日山流星役の松下洸平からコメントが到着した。 参考：『銀河の一票』が超えたドラマで政治を描くハードル黒木華×野呂佳代コンビが都政を変える 黒木が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のス