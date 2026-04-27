どれだけ言葉遣いが丁寧でも、ふとした所作にその人の本質は表れる。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、無意識のうちに「味方を失う行動」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）父からの“小さな指摘”「食べ物を床に置くな」子どもの頃、親と一緒にスー