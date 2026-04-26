スターダム２６日の横浜アリーナ大会で行われたワールド王座戦は、挑戦者の玖麗さやか（２５）が上谷沙弥（２９）を撃破し第２１代王者に輝いた。大金星だ。昨年の「東京スポーツ新聞社制定プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」で女子レスラー史上初のＭＶＰを獲得した上谷に対し、キャリア２年４か月の玖麗は敗れた場合は「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の解散するという十字架を背負って挑んだ。