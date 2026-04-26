◇ラグビーリーグワン第１６節トヨタ４０―２８ＢＲ東京（２６日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン８位のトヨタは、同４位のＢＲ東京に４０―２８で勝利。勝ち点を３３に伸ばし、７位に浮上。上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出に望みをつないだ。先発したＦＢ小村真也は「特に大事な試合の一つという話はあったので。そこは意識して挑んだ。勝てたのが一番大きい」とうなずいた。前半４分、ＷＴＢテレア