◇ラグビー リーグワン第１６節 トヨタ ４０―２８ ＢＲ東京（２６日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン８位のトヨタは、同４位のＢＲ東京に４０―２８で勝利。勝ち点を３３に伸ばし、７位に浮上。上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出に望みをつないだ。先発したＦＢ小村真也は「特に大事な試合の一つという話はあったので。そこは意識して挑んだ。勝てたのが一番大きい」とうなずいた。

前半４分、ＷＴＢテレアの快足で先制トライ。その後、連続トライを許して逆転されたが、７―１４の同３９分、日本代表３キャップの司令塔候補が見せた。敵陣右サイド２２メートル内、ボールを受けた小村が軽くステップを踏んで急加速。守備網の間隙をつき、同点につながるトライを挙げた。「直感を信じて、自分のランニングゲームをやって欲しいと言われている。ボールを持って走るのは、元から好きなので」と持ち味を発揮した。

チームは昨年１２月の第２節から、一時７連敗。「一度最下位を経験して、自分たちの強みは何かに立ち返り、吹っ切れた」とコミュニケーションの量は増え、チーム内の連携が深まったという。トヨタは今月、主将のＦＷ姫野和樹がアキレス腱負傷で今季の復帰は困難と発表した。大黒柱が不在となったが、４日には昨季２位の東京ベイに２４―７で勝つなど奮闘。小村は「年上の選手がリードしてくれている。姫野さんが抜けてリーダーシップがというよりは、皆がどんどんリーダーになろうとステップアップしている」と明かした。

ＰＯ圏内の６位ＢＬ東京とは勝ち点差２。トヨタは５位の東京ＳＧ、９位三重との対戦を残す。「試合の中で自分たちの強みをどう出すか、チーム全員と頭の中で共有できています」と小村。リーグワン初のＰＯへ、成長を続ける。