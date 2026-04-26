女優の高岡早紀（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。寿司店でのリラックスショットを公開した。「今夜はお寿司とシャンパンで自分にご褒美。お疲れさま。乾杯」とつづり、寿司店のカウンターでシャンパンを手にするショットを披露した。ハッシュタグでも「#tokyo」「#sushi」「#シャンパン」「#ご褒美」と添えた。この投稿に、フォロワーからは「美しすぎます」「正に見返り美人です」「表情がいい」「本当に素敵」