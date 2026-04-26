◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の坂本勇人内野手（３７）が２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ通算２４５２安打となる内野安打を放ち、ＮＰＢ歴代１０位の土井正博（西武）に並んだ。この日は「６番・三塁」で２試合連続のスタメン。３点リードの３回１死一塁で打席に立ち、カウント１―２から真ん中低めのチェンジアップを振り抜いた。打球は三塁を強襲する内野安打に。１死一、二塁と好機を広