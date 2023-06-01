人気ユニット「東方神起」が日本デビュー20周年記念ライブを25日に続き、26日も日産スタジアムで開催する。公演タイトルは「REDOCEAN」。ファンが一斉に赤いペンライトを振る光景を表している。メンバー2人はスポニチ本紙などの取材に応じ、ユンホ（40）は「いつもライブでファンの方に“主人公はみなさん”と伝えていますが、それを今回はテーマにしました」と込めた思いを明かした。20年ともに歩んできたファンに向け、