25日、鶴岡市でワラビ畑や休耕田約1ヘクタールを焼く野火火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察によりますと25日午前10時過ぎ、鶴岡市越中山のワラビ畑から煙が出ているのを付近の住民が発見しました。火は約２時間後に消し止められましたが、ワラビ畑や休耕田の枯れ草約1ヘクタールを焼きました。ワラビ畑では午前8時ごろから70代の男性が木の枝をなどを燃やしていて、火の勢いが弱まったことから帰宅し