陸上女子１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（三井住友海上）が今後の展望を明かした。日体大の長距離競技会（２５日、神奈川・横浜健志台キャンパス）では５０００メートルに出場し、１６分３秒７０で５位だった。２週間前に同会の同種目に出場したばかりだが、この日は練習の一環として参戦。「前回のレースをベースに、もうちょっとラストだけでもラップが上がればと思ったけど、最初から安藤選手がいいペー