スマートフォン向けゲーム『モンスターストライク』（モンスト）と人気アニメ『けいおん！』が、初めてコラボすることが決定した。2026年4月26日12時よりイベントが開催される。【画像】あずにゃん可愛い！けいおん！×モンスト入手できるキャラたちコラボでは、「平沢唯」「秋山澪」「田井中律」「琴吹紬」が期間限定でモンスト内のガチャ「超・獣神祭」に、「劇の主役 律＆澪」「メイド喫茶でバイト中 琴吹 紬」「DEATH DEVI