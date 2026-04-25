「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳女性（F3層）を対象に「50〜69歳女性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】同率2位：岡田将生2位は、俳優の岡田将生さんでした。2026年4月期に放送のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で主演を務めるほか、2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼