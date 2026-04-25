「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳女性（F3層）を対象に「人気の30代男優ランキング」に関する調査を実施しました。2位は「岡田将生」さんと「松坂桃李」さん、では1位は？ （サムネイル画像出典：岡田将生さんの公式Instagramより）

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「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、50〜69歳女性（F3層）を対象に「50〜69歳女性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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同率2位：岡田将生


2位は、俳優の岡田将生さんでした。

2026年4月期に放送のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で主演を務めるほか、2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演するなど、目覚ましい活躍を見せています。

2位：松坂桃李


同じく2位は、俳優の松坂桃李さんでした。

2027年放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊、の幕臣』で主演を務めるほか、2026年12月公開予定の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』では永六輔役を演じるなど、注目の話題作への出演が続いています。

1位：吉沢亮



1位は、俳優の吉沢亮さんでした。

2025年6月に公開された主演映画『国宝』が記録的な大ヒットとなったほか、2026年3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演しており、その確かな実力が高い評価を得ています。
(文:All About ニュース編集部)