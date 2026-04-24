◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の大勢投手が８回に登板するも、同点に追いつかれた。１―０の８回に３番手でマウンドへ。この回の先頭・京田に１５４キロの直球を右翼線際へ運ばれて二塁打。続く３番・佐野のボテボテの当たりを大勢が懸命に手を伸ばすも手が届かず。するとすぐさま二塁手・浦田が捕球して倒れ込みながら一塁へ送球してアウトに。好守備に助けられたが、なお１死三塁のピンチ。ここ