ファミリーマートの公式「X」アカウントが、数量限定の新商品「岩下の新生姜（ショウガ）入り 鶏つくね串」を紹介。SNS上で「おいしそう」「食べてみた〜い！」と話題になっています。【画像】やっば…うまそ！コチラが話題の“レジ横グルメ”です！（5枚）“レジ横”グルメ「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」が人気公式アカウントは、「つくね串に岩下の新生姜を入れちゃった！？これが意外と？合うんです」とコメント。投稿