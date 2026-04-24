ファミリーマートの公式「X」アカウントが、数量限定の新商品「岩下の新生姜（ショウガ）入り 鶏つくね串」を紹介。SNS上で「おいしそう」「食べてみた〜い！」と話題になっています。

【画像】やっば…うまそ！ コチラが話題の“レジ横グルメ”です！（5枚）

“レジ横”グルメ「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」が人気

公式アカウントは、「つくね串に岩下の新生姜を入れちゃった！？これが意外と？合うんです」とコメント。投稿された写真には、4月21日に発売された新商品「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」と、ピンク色の色合いが特徴の、定番人気のショウガの酢漬け「岩下の新生姜スライス（カップ）」が写っています。

「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」は、ショウガの香りと、つくねのふんわりとした食感があとを引くおいしさの一品。レジ横のホットスナックとして販売されています。価格は189円（税込み）。

公式アカウントの投稿には「おいしそう」「食べてみた〜い！」「食べたくなった」という声が上がっています。

SNS上では、実際に食べた人から「ウマー、ご飯が欲しくなる」「尋常じゃないくらいの『岩下の新生姜』の量に高まったよ」「ショウガのピリッとしたアクセントがよい」「体がぽかぽかしてきておいしい」「元々ファミマのつくね串は好きだったので、大好物と大好物が合体してまさに至福の味です」「数量限定らしいけど、定番商品にしてほしい」「リピ確定のお味」「発売日から連日食べてる」と絶賛するコメントが寄せられています。

ファミリーマートの“レジ横グルメ”はほかに、同月14日に発売された「燻製（くんせい）あい鴨（ガモ）ロース串」も、「デカくて安くてとにかくうまい」「仕上がりがハンパない。めちゃくちゃうまい」「ほんとにこのお値段でいいの？ってぐらいの満足感」とSNS上で大きな話題になりました。

「カモの串買ってうまうましてたら、今度は岩下の新生姜入りつくねだと…おいしそうなものが次々と…」「ファミマはいろいろ出しますね」「これからファミマはつくね串とカモ串を食べに行く場所になった」「カモの串に隠れてるけどつくねもうまいな」「もう毎日ファミマに行ってしまいそうです」と、多くの人が「ファミマのレジ横グルメ」のとりこになっているようです。