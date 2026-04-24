岩手県大槌町で発生した山林火災。24日午前6時時点で、焼損範囲が2か所で合わせて約1176ヘクタールに拡大しています。県はこの火災への対応で消防庁長官から出動の求めがあったとして、県消防防災航空ヘリコプターを出動させ24日正午すぎから現地で消火活動にあたっています。また新潟市や長岡市、上越市などから150人規模の緊急消防援助隊を派遣するということです。先遣隊は午後3時前に現地へ向かっていてこのあと午