「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が20日更新の人気ユーチューバー、ヒカルのYouTubeチャンネルに出演。今でも出演したいテレビ番組について語った。カジサックは動画で、ヒカルと「令和の虎」総合演出の経営者、桑田龍征氏と3人で酒を飲みながら対談。近年、芸能人が出演するテレビ番組を選び、ユーチューブ番組に進出している話題で盛り上がった。カジサックは「『水曜日のダウンタウン』（TBS系）