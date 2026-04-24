「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が20日更新の人気ユーチューバー、ヒカルのYouTubeチャンネルに出演。今でも出演したいテレビ番組について語った。

カジサックは動画で、ヒカルと「令和の虎」総合演出の経営者、桑田龍征氏と3人で酒を飲みながら対談。近年、芸能人が出演するテレビ番組を選び、ユーチューブ番組に進出している話題で盛り上がった。

カジサックは「『水曜日のダウンタウン』（TBS系）だったりとか、朝だったら『ラヴィット！』（同）だったりとかは、多分芸人さんは出たいと思うんですよ」と切り出した。

「でも、俺らの時代って出たい番組が多かった。『はねトビ』（フジテレビ系）とかは自分らでやってたからあれですけど。何かいろいろ出たいだったりとか。今ってどうなん？」と投げかけた。

その上で「でも、いまだに諦めたくないのは、これはヒカルさんもそうやし、桑田さんもそうやと思うけど、『情熱大陸』（TBS系）出たくないですか？」と本音を吐露。

ヒカルは「俺は『プロフェッショナル（仕事の流儀）』（NHK）派なんで」と同調しなかった。