地域の名所などを巡る志度高校1･2年生 香川県さぬき市の志度高校の生徒が、歩きながら歴史や文化を学ぶ「遍路ウォーク」をしました。 「遍路ウォーク」は、さぬき市の志度高校が、地域の歴史や文化を学ぶために2005年から行っているものです。2年ぶりの開催となる今回は、1、2年生あわせて約170人が遍路道や5つの地点など巡りながら学校を目指しました。 2026年から12月3日が「香川県民の日」になった