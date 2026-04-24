22日、岩手県大槌町で発生した山林火災の消火などにあたるため、県内の各消防本部から消防隊員の派遣が始まりました。秋田市消防本部からは24日朝、24人の隊員が岩手県に向けて出発しました。24日に出発したのは、消防庁から23日夜、派遣要請を受けた第一陣で、県内12の消防本部の隊員、合わせて117人です。まずは今月27日まで現地での消火活動のほか、後方支援にあたります。22日、大槌町の2か所で発生した山林火災。焼けた範囲は