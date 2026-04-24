JR東海の訓練で、停止した新幹線の車両から線路に降りる乗客役＝24日未明、静岡市JR東海は23日夜から24日未明にかけ、真夏に停電が発生し、東海道新幹線が長時間にわたり運転を見合わせたとの想定で訓練を実施した。降車させた乗客を在来線の列車を使って輸送し、暑さ対策も確認した。上りの新幹線が掛川―静岡間で停止し、運転再開のめどが立たないというシナリオで約300人が参加。同社の社員らが乗客役を務め、新幹線の車両