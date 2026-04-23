「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんが、23日までに自身のチャンネルを更新。ネットでバズっている“バズリ飯”を正直にレビューする配信を行い、話題の麦茶の味を語った。【動画】兎田ぺこらさんによる人気麦茶「ONICHA」の正直レビュー「【カメラ】バズり飯を正直レビュー！」と題された今回の配信では、ぺこらさんが「プリングルスチョコ」や「ピーナッツコーラ」「ギルティ炭酸 NOPE」など、昨今ネットでバズって