ホロライブ・兎田ぺこら、大人気“ヒカキンの麦茶”を正直レビュー「濃く感じる」
「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんが、23日までに自身のチャンネルを更新。ネットでバズっている“バズリ飯”を正直にレビューする配信を行い、話題の麦茶の味を語った。
【動画】兎田ぺこらさんによる人気麦茶「ONICHA」の正直レビュー
「【カメラ】バズり飯を正直レビュー！」と題された今回の配信では、ぺこらさんが「プリングルスチョコ」や「ピーナッツコーラ」「ギルティ炭酸 NOPE」など、昨今ネットでバズっている食品を作ったり食べたりしながら、正直な感想を語った。
バズリ飯の中には、人気YouTuber・HIKAKINがプロデュースした麦茶「ONICHA（オニチャ）」もあり、「麦茶にはうるさい」と自負するぺこらさんは一口飲んでその味に驚き。「ちゃんとお茶の味が出ていて濃く感じる」「麦茶飲むときにまた買ってもいいな」とコメントしている。
この動画にファンからは「バズり飯色々見られて楽しかったし正直レビューたすかる」「色々気になるのも多くて参考になった！」「やはり麦茶は鶴瓶師匠しか勝たんな」「麦茶レビューはちょろ要素抜きに見たらちゃんとタイトル通りのレビューだった」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】兎田ぺこらさんによる人気麦茶「ONICHA」の正直レビュー
「【カメラ】バズり飯を正直レビュー！」と題された今回の配信では、ぺこらさんが「プリングルスチョコ」や「ピーナッツコーラ」「ギルティ炭酸 NOPE」など、昨今ネットでバズっている食品を作ったり食べたりしながら、正直な感想を語った。
この動画にファンからは「バズり飯色々見られて楽しかったし正直レビューたすかる」「色々気になるのも多くて参考になった！」「やはり麦茶は鶴瓶師匠しか勝たんな」「麦茶レビューはちょろ要素抜きに見たらちゃんとタイトル通りのレビューだった」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」