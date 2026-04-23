AIモデル「Claude」シリーズを展開するAnthropicが、Claudeを使用するユーザー8万1000人に対しアンケート調査を行い、結果を公表しました。What 81,000 people told us about the economics of AI \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/81k-economicsアンケート調査では、「AIの進歩に関する人々の展望と不安」についてさまざまな質問が行われたとのこと。また、回答者の属性や感情を推測したり、失業に対する懸念を数値