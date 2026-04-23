【SVリーグ】NECレッドロケッツ川崎 0ー3 大阪マーヴェラス（4月17日・女子CS準決勝）【映像】「弾丸スパイク vs 神レシーブ」最高峰の矛盾対決女子バレーの試合で、強烈なスパイクに“超絶”反応で対抗する見ごたえのあるワンシーンがあった。リーグを代表するリベロが披露した“神レシーブ”には元日本代表選手も思わず感嘆の声を漏らした。4月17日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ セミファイナルが行われ、レギ