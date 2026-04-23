中国有人宇宙飛行工程弁公室によると、中国の有人宇宙飛行プロジェクトの外国人宇宙飛行士第1陣の選抜が4月上旬に終了し、最終的にパキスタン人候補者、ムハンマド・ジーシャン・アリ（Muhammad Zeeshan Ali）氏とフラム・ダウド（Khurram Daud）氏の2人が選ばれたとのことです。2人は、予備宇宙飛行士として訓練のために中国を訪れます。各種訓練を終えて審査に合格した後、そのうちの1人がペイロードスペシャリストとして飛行ミ