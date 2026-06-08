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日米で初の初回2打席目 大谷翔平のスピードもパワーも輝いた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間6日、ドジャースは9ー2でエンゼルスに勝利した
  • 初回に大谷翔平はわずか19分間で2安打、2得点、2打点、1本塁打を記録
  • デーブ・ロバーツ監督は「相手の勢いを止めることができた」と称えた
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