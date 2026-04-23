本日4月23日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、芸能人が本気で挑むガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ！」「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」の2本立て。「前髪ぱっつんチェンジ」は今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする好評企画。今回参戦したのは岩田絵里奈、薄幸（納言）、LiLiCo、おいでやす小田。協力してくれる美容