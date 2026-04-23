本日4月23日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、芸能人が本気で挑むガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ！」「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」の2本立て。

「前髪ぱっつんチェンジ」は今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする好評企画。今回参戦したのは岩田絵里奈、薄幸（納言）、LiLiCo、おいでやす小田。協力してくれる美容室は、コンテスト受賞歴もあるスタイリストが集結する「apish ginZa」。イメチェンした姿は、桜井日奈子、佐野雄大（INI）、陣内智則がランウェイで見届ける。

今年4月にフリーアナウンサーに転身した岩田だが、フリーアナウンサー業界はまさに戦国時代。「埋もれないアナウンサーになりたい」と、森香澄のようなあざとかわいい系アナウンサーを目指して断髪。その変貌ぶりには「めちゃめちゃかわいい」と桜井。日本テレビ在籍時の先輩アナウンサー・伊藤遼も唖然とする。

酒とタバコがトレードマークで、やさぐれ女芸人と呼ばれる薄幸はイメージを変えて「美容系の広告が欲しい」と意気込む。佐野が「めちゃくちゃ路線変更になってる」と言うその姿とは？

マルチタレントとして活躍するLiLiCoは、前髪ぱっつんで若返りたいと参戦。その変身ぶりに桜井は「大人の魅力がより引き立っている」、佐野は「めちゃくちゃいいですよ」とベタ褒め。

おいでやす小田は、2020年「M-1グランプリ」で準優勝、「R-1グランプリ」では5年連続決勝に進出するも、華がないと言われ今一つパッとしない。「見返したるから！」と憧れの韓流スターを目指すが、仕上がりには一同騒然？果たしてこの中でネットニュースを席巻するのは誰なのか？

「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」では、オシャレ芸能人が自宅のクローゼットからレアモノ＆ブランド品を持ちこんで買い取り査定バトルに挑む。それぞれ5万円の設定金額を目指し、ピタリ賞には賞金10万円が！ただし一番遠ければ買い取り金額を全額寄付してもらう。

査定を行う舞台は、今若者に大人気の「セカンドストリート」。バトル参加者は岡村隆史の他、河合郁人、大沢あかね、村重杏奈。見届け人は、大西流星（なにわ男子）。

河合は高額のスウェットをはじめ、一時ハマっていたハイブランドをいくつか持参。プロの査定に「めっちゃ怖い」とビビるが、結果に「マジ、ピタリいける可能性あると思います」と自信満々。

ワンピース系が多いという大沢は、日本では珍しいブランドをあえてチョイス。大西も「日本での需要が気になる」と興味津々。

村重は、多数の高級ブランドを持参し、世界的アーティスト・LISA（BLACKPINK）と同じアイテムで勝負。高額査定を期待するが、隣の岡村からまさかの横やりに「おじさんとバラエティやりたくない」とブチ切れ…果たして!?

岡村は今回も数で勝負するが、その策は吉と出るか凶と出るか。プロが査定する中で、サイズや需要・状態など目からウロコの査定ポイントには一同感心。大西が「めっちゃいい対決」と興奮するその結果とは？