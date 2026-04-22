「ロッテ１−４オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）アイドルユニット「虹色の飛行少女」メンバー、成瀬ももか自身のＸを更新し、イニング間の人気イベント「ダッシュマンレース」に参加したことを明かした。成瀬は「ダッシュマンレース、勝ちました！」と、ダッシュマンとの２ショット写真を投稿。「ダッシュマンに、次はハンデ５秒で戦おう！と言われましたのぞむところだ！また走りたい！」とつづった。