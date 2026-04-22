Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月22日は、超高速転送や8K出力に加え最大8TBのストレージ拡張が可能なUGREEN（ユーグリーン）の新作「Revodok Maxidok Thunderbolt5 Mac mini ドッキングステーション」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している