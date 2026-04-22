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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月22日は、超高速転送や8K出力に加え最大8TBのストレージ拡張が可能なUGREEN（ユーグリーン）の新作「Revodok Maxidok Thunderbolt5 Mac mini ドッキングステーション」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Revodok Maxidok Thunderbolt5 Mac mini ドッキングステーション Thunderbolt5×2 DP 2画面異表示 8K@60Hz M.2 SSD増設 8TBストレージ拡張 120Gbps高速転送 65W給電 USB-A3.2×3 SD4.0/TF4.0 TB4/USB4/TB3対応 Windows/MacBook 34,990円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

8K出力×超高速転送。Mac miniの限界を押し上げる、UGREENのドッキングステーションが29％オフで最安値に！

Mac miniのポテンシャルを最大限引き出すなら、外部ドックは必須。UGREEN（ユーグリーン）の新作「Revodok Maxidok Thunderbolt5 Mac mini ドッキングステーション」は、Thunderbolt 5による超高速転送や8K出力、最大8TBのストレージ拡張までこなす次世代モデル。

4月発売の新商品ながら、29％オフの最安値で購入できるチャンスです。

本製品は、最大80Gbpsの超高速データ転送（帯域ブースト時は最大120Gbps）に対応するThunderbolt 5を搭載。従来のドックとは一線を画すスピードで、大容量データのやり取りもストレスフリーです。

さらに8Kディスプレイ出力にも対応しており、映像編集やマルチディスプレイ環境にも対応。ポート不足に悩みがちなMac miniの弱点を、一気に解消してくれます。

最大8TB増設で“ストレージ問題”も解決

このモデルのもうひとつの強みが、M.2 SSDを使った最大8TBのストレージ拡張機能。外付けストレージを別途用意する必要がなく、ドック本体にスマートに統合でき、動画素材やRAWデータなど容量を食うファイルも余裕で保存できます。

Thunderbolt 5の高速性能、8K出力、最大8TB拡張な本アイテムは、Mac miniユーザーが求める要素を網羅した高性能×コスパのバランスが優秀な一台。デスク環境をアップグレードしたいなら、かなり有力な選択肢です。

UGREEN Revodok Maxidok Thunderbolt5 Mac mini ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 2画面異表示 8K@60Hz M.2 SSD増設 8TBストレージ拡張 120Gbps高速転送 65W給電 USB-A3.2×3+SD4.0/TF4.0 TB4/USB4/TB3対応 Windows/MacBook 34,990円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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