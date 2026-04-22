「左足関節脱臼骨折」で療養していたタレント松本明子（60）が22日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に生出演し、番組復帰した。冒頭のニュース紹介にワイプでスタジオの松本が映された。その後、出演者紹介でMC石井亮次から「松本明子さんが3週間ぶり復帰」と紹介されると、松本は「すいません。ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と繰り返し頭を下げた。左足はサンダル型のギ