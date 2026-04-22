楽天モバイルは、「こどもキャンペーン」として紹介キャンペーンや端末の割引などを実施している。期間は5月31日まで。 紹介キャンペーン 楽天モバイルの被紹介者が12歳以下の場合、新規またはプラン変更で「Rakuten最強プラン」か「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み、こども割を適用すると被紹介者に1万3000ポイントが進呈される。紹介者は通常通り7000ポイント還元となる。 製品割引キャンペ}