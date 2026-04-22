俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』21号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。きょう22日に発売する6年ぶりの2nd写真集『むすび』の先行カットを公開した。【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ2017年末に『ヤンマガ』でグラビアデビューし、看護師＆コスプレイヤー＆タレントの三刀流美女としてたちまち注目を浴びることになった桃月。これまで数