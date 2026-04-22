桃月なしこ「今のありのままを収められた」 『ヤンマガ』表紙で2nd写真集カット公開
俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』21号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。きょう22日に発売する6年ぶりの2nd写真集『むすび』の先行カットを公開した。
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
2017年末に『ヤンマガ』でグラビアデビューし、看護師＆コスプレイヤー＆タレントの三刀流美女としてたちまち注目を浴びることになった桃月。これまで数多くの雑誌表紙を飾るほか、CM、ドラマ出演、ファッション誌モデルなど幅広く活動してきた。1月期のテレビ大阪の地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』では、初主演も務めた。
●桃月なしこインタビュー
・「ヤングマガジン」表紙出演、おめでとうございます。何度も表紙を飾っているヤンマガですが、今回の撮影でご自身が「過去最高に輝いている！」と手応えを感じた瞬間はどこですか？
【桃月】ありがとうございます！
正直自分では進化し続けているだとか、今回が過去最高だとか思ったことないんですよ。
こうして何度も起用してくれる編集部の方や、応援してくれる皆さんがそう評価してくれてようやく「そうなんだ」と実感できるんですね。
失敗したことを反省することはできるのに、私は自分で自分のことを良い方向に評価してあげることが出来ないので、皆さんからの「よかった」という声がモチベーションに繋がっています。
・いよいよ2nd写真集『むすび』が発売となります。1st写真集から約6年という月日を経て、今の率直な心境を教えてください。
【桃月】正直まだ不安な気持ちの方が大きいです。
1st写真集の時も言っていたと思うのですが、写真集はわかりやすく自分の数字として売上が残るかつ、1stがありがたいことにすごく評判が良かったので、プレッシャーが前作より大きいです。
ただ、この6年で以前より自分のことを好きになれたり、数字や他者の評価に気持ちが左右されすぎないようになれたりと内面的な成長も感じています。
なので、プレッシャーや不安は多分この先もずっと消えないけれど、それだけではなくまずは率直に今作を見た皆さんの感想が聞きたい、どう感じてくれたのか知りたいという気持ちもありますね。
・今作はスペインでの撮影でしたが、先行カットでも「圧倒的な美」と「飾らない素顔」のギャップが印象的でした。桃月さん自身が「このカットは、今まででは絶対に見せてこなかった表情だ！」と確信している、こだわりの一枚やシチュエーションはありますか？
【桃月】パエリアのお店で食事をしながら笑っているカットですかね。
デビュー当初は笑顔がぎこちなくて、歯を見せて笑うカットが使われることがほとんどなかったんです。
私自身も他人に隙を見せたくないみたいな変なプライドもあったりして笑 素を見せることに抵抗があった時代があったんですね。
でもこうして何年も芸能のお仕事をさせていただいて、良い意味で気を緩ませることができたり、周りの方々との信頼関係を築けるようになって、少しずつ素の姿を見せられるようになりました。
そんな“今の私”を代表するカットとなっているんじゃないかなと思います。
・最後に一言メッセージをお願いします。
【桃月】いつも応援ありがとうございます。
沢山待たせてしまいましたが、ようやく2nd写真集を出す決意ができました。
今回の写真集では、今も尚ずっと尊敬の対象である事務所の元先輩、川崎あやちゃんが最後に出した写真集の撮影地と同じスペインを、リスペクトを持って選びました。
日本とは違う開放的な空気の元、今のありのままの桃月なしこをこの1冊に収められたと思います。
ぜひ、1つの区切りとして、でもこの先も続いていくという想いを込めて作った2nd写真集『むすび』一人でも多くの方に手に取っていただけたらうれしいです。
【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ
2017年末に『ヤンマガ』でグラビアデビューし、看護師＆コスプレイヤー＆タレントの三刀流美女としてたちまち注目を浴びることになった桃月。これまで数多くの雑誌表紙を飾るほか、CM、ドラマ出演、ファッション誌モデルなど幅広く活動してきた。1月期のテレビ大阪の地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』では、初主演も務めた。
・「ヤングマガジン」表紙出演、おめでとうございます。何度も表紙を飾っているヤンマガですが、今回の撮影でご自身が「過去最高に輝いている！」と手応えを感じた瞬間はどこですか？
【桃月】ありがとうございます！
正直自分では進化し続けているだとか、今回が過去最高だとか思ったことないんですよ。
こうして何度も起用してくれる編集部の方や、応援してくれる皆さんがそう評価してくれてようやく「そうなんだ」と実感できるんですね。
失敗したことを反省することはできるのに、私は自分で自分のことを良い方向に評価してあげることが出来ないので、皆さんからの「よかった」という声がモチベーションに繋がっています。
・いよいよ2nd写真集『むすび』が発売となります。1st写真集から約6年という月日を経て、今の率直な心境を教えてください。
【桃月】正直まだ不安な気持ちの方が大きいです。
1st写真集の時も言っていたと思うのですが、写真集はわかりやすく自分の数字として売上が残るかつ、1stがありがたいことにすごく評判が良かったので、プレッシャーが前作より大きいです。
ただ、この6年で以前より自分のことを好きになれたり、数字や他者の評価に気持ちが左右されすぎないようになれたりと内面的な成長も感じています。
なので、プレッシャーや不安は多分この先もずっと消えないけれど、それだけではなくまずは率直に今作を見た皆さんの感想が聞きたい、どう感じてくれたのか知りたいという気持ちもありますね。
・今作はスペインでの撮影でしたが、先行カットでも「圧倒的な美」と「飾らない素顔」のギャップが印象的でした。桃月さん自身が「このカットは、今まででは絶対に見せてこなかった表情だ！」と確信している、こだわりの一枚やシチュエーションはありますか？
【桃月】パエリアのお店で食事をしながら笑っているカットですかね。
デビュー当初は笑顔がぎこちなくて、歯を見せて笑うカットが使われることがほとんどなかったんです。
私自身も他人に隙を見せたくないみたいな変なプライドもあったりして笑 素を見せることに抵抗があった時代があったんですね。
でもこうして何年も芸能のお仕事をさせていただいて、良い意味で気を緩ませることができたり、周りの方々との信頼関係を築けるようになって、少しずつ素の姿を見せられるようになりました。
そんな“今の私”を代表するカットとなっているんじゃないかなと思います。
・最後に一言メッセージをお願いします。
【桃月】いつも応援ありがとうございます。
沢山待たせてしまいましたが、ようやく2nd写真集を出す決意ができました。
今回の写真集では、今も尚ずっと尊敬の対象である事務所の元先輩、川崎あやちゃんが最後に出した写真集の撮影地と同じスペインを、リスペクトを持って選びました。
日本とは違う開放的な空気の元、今のありのままの桃月なしこをこの1冊に収められたと思います。
ぜひ、1つの区切りとして、でもこの先も続いていくという想いを込めて作った2nd写真集『むすび』一人でも多くの方に手に取っていただけたらうれしいです。