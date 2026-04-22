◆ヒルトン横浜のメロンアフタヌーンティー。メロンをかたどったムースや初夏のフルーツたっぷりのプリンアラモードに注目横浜駅近くに位置するヒルトン横浜。2026年5月7日（木）から6月30日（火）までは「Bar & Lounge Melody」にて、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を開催。メロンの形を模したムースやパッションフルーツ香るサバランなど、スイーツにはすべてにメロンを使用。また、旬の食材を用いた