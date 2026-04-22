ヒルトン横浜のメロンアフタヌーンティー。メロンをかたどったムースや初夏のフルーツたっぷりのプリンアラモードに注目
◆ヒルトン横浜のメロンアフタヌーンティー。メロンをかたどったムースや初夏のフルーツたっぷりのプリンアラモードに注目
横浜駅近くに位置するヒルトン横浜。2026年5月7日（木）から6月30日（火）までは「Bar & Lounge Melody」にて、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を開催。
メロンの形を模したムースやパッションフルーツ香るサバランなど、スイーツにはすべてにメロンを使用。また、旬の食材を用いたシェフこだわりのセイボリーは食事としての満足度も抜群。HARNEY & SONSの紅茶を片手に、初夏の贅沢な美味を堪能して。
この記事の要約レポート
・ヒルトン横浜の「Bar & Lounge Melody」でアフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を開催。期間は2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで
・メロンをかたどったムースやメロン風味のクリーム入りエクレアなど、スイーツはすべて旬のメロンを使用
・メロンをはじめ、初夏のフルーツがあしらわれたプリンアラモードにも注目
・スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手がける本格的なセイボリー
・NY発「HARNEY & SONS」の紅茶はフリーフローで好きなだけ楽しめる
クリームまでメロン風味！すべてメロンが主役となる贅沢スイーツ
新緑に彩られたガーデンで過ごす心はずむティータイムをイメージしたプレートには、すべてのスイーツにメロンを使用したまさに“メロン尽くし”の品々がお目見え。
なかでも、本物そっくりの形が愛らしい「メロンのムース」は、なめらかな口当たりとピューレの軽やかな甘みが絶妙。また、グラススイーツの「メロンのサバラン」は、パッションフルーツ香るシロップとエルダーフラワーのジュレが重なり、さっぱりと爽やかな後味を楽しめる。
そのほか、ショートケーキやエクレアなどに使用するカスタードクリームと生クリームもメロン風味に仕立てる徹底ぶりで、果実の魅力が最大限に引き出されている。
卵のコクとみずみずしいフルーツの共演。懐かしさ感じるプリンアラモード
初夏にふさわしい贅沢な装いで登場する、どこか懐かしい「プリンアラモード」もお楽しみに。
グラスの中には、卵の豊かなコクが広がる口どけなめらかなプリンが。そこへみずみずしいメロンをはじめとするフルーツがたっぷりとあしらわれている。
全体を引き締めるのは、深みのあるほろ苦いカラメルソース。甘みと苦みの絶妙なバランス、そして旬の果実が奏でるハーモニーに癒されて。
1皿の料理として楽しめる、旬の食材を使ったシェフ渾身のセイボリー
スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手がけるセイボリーは、ひと口サイズの枠にとらわれず、1皿の料理として満足感のある本格的な仕立て。
新じゃがいもと新ごぼうのヴィシソワーズにローストビーフを添えた1品をはじめ、魚介のマリネやタンドリーチキンなど、初夏の食材が彩り豊かにラインナップ。また、ホテル自家製の「ミニアメリカンドッグ」といった遊び心あふれる逸品も。
メロンスイーツにぴったりな1杯も。NY発「HARNEY & SONS」の紅茶を心ゆくまで
飲み物は、ニューヨーク郊外で誕生し世界中で愛されるプレミアムティーブランド「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」を。横浜近郊のホテルではヒルトン横浜でしか味わえない特別な紅茶をフリーフローで楽しめるのがうれしい。
今シーズンのイチオシは、みずみずしいメロンスイーツを引き立てる「エアルーム・バートレット・ペア」。熟した洋ナシのフルーティーな香りに、シナモンやナツメグなどのスパイスが優しく重なる、温かみのある1杯をぜひ味わって。
お気に入りの紅茶を好きなだけ楽しみながら、メロンが主役の贅沢なガーデンパーティーを横浜で満喫しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいでくつろぎの時間を。1杯を特別な時間にしてくれるバー＆ラウンジ
ヒルトン横浜内でゲストを迎える「Bar & Lounge Melody（バーアンドラウンジメロディー）」。店内には摩天楼に見立てた7.2mのボトルタワーがそびえ立ち、大人の極上時間を演出してくれる。スタイリッシュな店内で、パティシエ特製のケーキやオリジナルカクテル、約100種類のワインなどを楽しんで。
横浜駅近くに位置するヒルトン横浜。2026年5月7日（木）から6月30日（火）までは「Bar & Lounge Melody」にて、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を開催。
メロンの形を模したムースやパッションフルーツ香るサバランなど、スイーツにはすべてにメロンを使用。また、旬の食材を用いたシェフこだわりのセイボリーは食事としての満足度も抜群。HARNEY & SONSの紅茶を片手に、初夏の贅沢な美味を堪能して。
・ヒルトン横浜の「Bar & Lounge Melody」でアフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を開催。期間は2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで
・メロンをかたどったムースやメロン風味のクリーム入りエクレアなど、スイーツはすべて旬のメロンを使用
・メロンをはじめ、初夏のフルーツがあしらわれたプリンアラモードにも注目
・スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手がける本格的なセイボリー
・NY発「HARNEY & SONS」の紅茶はフリーフローで好きなだけ楽しめる
クリームまでメロン風味！すべてメロンが主役となる贅沢スイーツ
新緑に彩られたガーデンで過ごす心はずむティータイムをイメージしたプレートには、すべてのスイーツにメロンを使用したまさに“メロン尽くし”の品々がお目見え。
なかでも、本物そっくりの形が愛らしい「メロンのムース」は、なめらかな口当たりとピューレの軽やかな甘みが絶妙。また、グラススイーツの「メロンのサバラン」は、パッションフルーツ香るシロップとエルダーフラワーのジュレが重なり、さっぱりと爽やかな後味を楽しめる。
そのほか、ショートケーキやエクレアなどに使用するカスタードクリームと生クリームもメロン風味に仕立てる徹底ぶりで、果実の魅力が最大限に引き出されている。
卵のコクとみずみずしいフルーツの共演。懐かしさ感じるプリンアラモード
初夏にふさわしい贅沢な装いで登場する、どこか懐かしい「プリンアラモード」もお楽しみに。
グラスの中には、卵の豊かなコクが広がる口どけなめらかなプリンが。そこへみずみずしいメロンをはじめとするフルーツがたっぷりとあしらわれている。
全体を引き締めるのは、深みのあるほろ苦いカラメルソース。甘みと苦みの絶妙なバランス、そして旬の果実が奏でるハーモニーに癒されて。
1皿の料理として楽しめる、旬の食材を使ったシェフ渾身のセイボリー
スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手がけるセイボリーは、ひと口サイズの枠にとらわれず、1皿の料理として満足感のある本格的な仕立て。
新じゃがいもと新ごぼうのヴィシソワーズにローストビーフを添えた1品をはじめ、魚介のマリネやタンドリーチキンなど、初夏の食材が彩り豊かにラインナップ。また、ホテル自家製の「ミニアメリカンドッグ」といった遊び心あふれる逸品も。
メロンスイーツにぴったりな1杯も。NY発「HARNEY & SONS」の紅茶を心ゆくまで
飲み物は、ニューヨーク郊外で誕生し世界中で愛されるプレミアムティーブランド「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」を。横浜近郊のホテルではヒルトン横浜でしか味わえない特別な紅茶をフリーフローで楽しめるのがうれしい。
今シーズンのイチオシは、みずみずしいメロンスイーツを引き立てる「エアルーム・バートレット・ペア」。熟した洋ナシのフルーティーな香りに、シナモンやナツメグなどのスパイスが優しく重なる、温かみのある1杯をぜひ味わって。
お気に入りの紅茶を好きなだけ楽しみながら、メロンが主役の贅沢なガーデンパーティーを横浜で満喫しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいでくつろぎの時間を。1杯を特別な時間にしてくれるバー＆ラウンジ
ヒルトン横浜内でゲストを迎える「Bar & Lounge Melody（バーアンドラウンジメロディー）」。店内には摩天楼に見立てた7.2mのボトルタワーがそびえ立ち、大人の極上時間を演出してくれる。スタイリッシュな店内で、パティシエ特製のケーキやオリジナルカクテル、約100種類のワインなどを楽しんで。