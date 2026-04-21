アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の吉田仁人が、２１日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。下積み時代の苦労を明かした。吉田は、鹿児島県出身。「中学２年生ぐらいからグループの活動やレッスンが多くなってきた」ため「１年半ぐらい、毎週末東京に１人で通うっていうのをやってた」という。当時は「１人で東京駅まで行って、シャトルバスに乗って空港の近くまで行って、ホテル泊まって…みたいなのを全部やってた」。