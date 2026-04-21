【これからの見通し】トランプ発言への警戒、米小売売上高の強さを確認へ この後の海外市場では、まずトランプ発言が警戒されよう。米国とイランとの停戦期限が22日と当初の21日から一日延期された。トランプ大統領はイランとの協議に前向きな姿勢（例によって、合意できなければ発電施設や橋などインフラを攻撃すると脅しながら）。しかし、イラン側の正式な交渉参加はまだ表明されていない。不確かな状況が極まっている。そ